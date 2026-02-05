Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна втратила у війні проти росії 55 тис. солдат, однак велика кількість людей ще вважаються безвісти зниклими.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю телеканалу France 2.

В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих військовослужбовців, чи то кадрових солдатів, чи то мобілізованих, становить 55 000 загиблих – сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що велика кількість людей вважається безвісти зниклими.

Головне з інтерв’ю

Дональд Трамп знає, що має важелі впливу на Росію через економіку, санкції та поставки зброї.

-Саме Путін боїться Трампа, а не навпаки. Якщо президент Трамп знає, що Путін боїться його, то він не може прийняти всі умови, які ставить російський президент.

На запитання журналіста, чи означає це, що Путін не боїться європейців, Зеленський відповів ствердно:

-Ми вдячні європейцям; вони наші партнери, вони нам дуже допомогли. Але Путін, на жаль, їх не боїться.

Росіянам знадобиться щонайменше 2 роки, щоб захопити Донбас, але вони так довго не протримаються.

– Щоб завоювати схід України, їм коштуватиме ще 800 тисяч трупів, трупів їхніх солдатів. Їм знадобиться щонайменше два роки, з дуже повільним просуванням. На мою думку, вони так довго не протримаються.

Заморозка по лінії фронту це вже поступка з боку України.

Росія користується холодом, щоб завдати українцям більше страждань, змусивши прийняти те, що американці називають компромісом.

Європейці не можуть повірити, що війна може прийти до їхніх країн.

Якщо Україна не зупинить Путіна, він вторгнеться в Європу. Ті, хто це розуміє, ефективно допомагає Україні. Але є країни, які не усвідомлюють цього і зосереджені на внутрішніх справах:

-Вони кажуть: «Ви хочете, щоб ми витрачали більше на зброю? Ні, це виклик для нашого суспільства. Ви хочете, щоб ми підтримували Україну? Наші виборці кажуть: «Це підвищує податки»… Вони просто не хочуть усвідомлювати всі ризики, які існують сьогодні.

Путін зацікавлений у приниженні європейців.

Коментуючи дії Еммануеля Макрона з відновлення діалогу з російським диктатором, Володимир Зеленський заявив, що Путін під час дискусій прагнутиме лише принизити європейців.

За словами президента України, одночасно з перемовинами на Росію слід чинити тиск, якого зараз недостатньо.

Якщо ми програємо війну, ми станемо частиною Росії

Володимир Зеленський у відповідь на запитання, чи не боїться він програти війну, сказав, що, звісно, боїться, однак упевнений, що цього не станеться.

-Якщо ми програємо цю війну, ми просто втратимо незалежність нашої країни. Нам вдалося зберегти її досі. Якщо ми втратимо свою незалежність, якщо ми станемо частиною Росії, це буде абсолютно жахлива втрата.

На запитання, чи буде мир в Україні через рік, президент відповів, що сподівається на це:

-Ми зробимо все можливе. Це наш пріоритет. Мій і моєї команди.