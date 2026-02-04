Фінансова група Euroclear оголосила, що на початку 2026 року перерахує до бюджету підтримки України €1,4 млрд доходів, отриманих від заморожених активів, пов’язаних із росією. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за 2025 рік, передає УНН.

У документі зазначається, що в липні 2025 року Euroclear вже перерахувала €1,6 млрд до європейського фонду для України як частину “надприбуткового внеску”, установленого європейськими правилами. Додатковий платіж у розмірі €1,4 млрд очікується на початку 2026 року.

Доходи, від яких формуються ці внески, походять із відсотків за замороженими російськими активами, що перебувають на балансі Euroclear, і використовуються для підтримки фінансової стійкості України у складних умовах війни.

Euroclear – це велика європейська фінансова компанія, яка зберігає та обслуговує цінні папери (облігації, акції, інвестиційні фонди) для банків, держав і інвесторів по всьому світу.

Euroclear наголосила на своєму зобов’язанні виконувати міжнародні санкції та співпрацювати з європейськими інституціями щодо перетворення таких доходів на допомогу Україні.