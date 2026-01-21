Про це Трамп сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі під час панельної дискусії.

Він сказав, що між українським та російським лідерами існує багато ненависті, і це заважає при укладанні угод. Але він вважає, що вже є готовність Путіна до угоди і Зеленський нібито погоджується. Тож вони мають укласти угоду, а якщо ні — то «вони дурні».

«Це стосується їх обох. Я знаю, що вони не дурні, але якщо вони не укладуть цю угоду, вони дурні. Тож я не хочу нікого образити, але вони мають дійти до угоди», — сказав Трамп.