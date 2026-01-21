Міністерство освіти і науки оприлюднило посібник із надолуження освітніх втрат, який має допомогти школам, громадам і освітнім управлінцям системно працювати над питанням, повідомили у МОН, пише УНН.

“МОН оприлюднило посібник із подолання освітніх втрат, розроблений для підтримки скоординованих дій на всіх рівнях управління освітою – від учителя й закладу освіти до громади та держави”, – ідеться у повідомленні. Укладачками видання є Оксана Пасічник та Олена Ліннік.

Посібник, як зазначається, адресовано педагогам, керівникам закладів освіти, управлінським і педагогічним командам, представникам громад та партнерам у сфері освіти, які прагнуть діяти системно: бачити повну картину освітніх втрат, користуватися перевіреними інструментами та вибудовувати довгострокову підтримку для українських дітей.

“Мета посібника – зібрати й систематизувати наявні напрацювання з надолуження освітніх втрат і представити їх як цілісну логіку дій: від діагностики та планування до реалізації заходів і моніторингу результатів”, – зазначили у МОН.

Зокрема, посібник:

містить огляд ключових державних, громадських і міжнародних ініціатив, щоб школи й громади могли спиратися на вже наявні рішення;

пропонує практичні інструменти для роботи з учнями: зразки діагностичних матеріалів, форми обліку, шаблони планів підтримки;

надає чеклісти для адміністрацій і вчителів із чітким розподілом відповідальності та показниками, які варто відстежувати;

описує ефективні формати роботи з учнями та батьками, зокрема тижні надолуження, індивідуальні консультації, соціально-емоційне навчання та тьюторський супровід.



Посібник, як вказано, рекомендовано до використання рішенням методичної ради Українського інституту розвитку освіти та розроблено відповідно до змісту типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Його матеріали можуть використовувати в системі післядипломної педагогічної освіти.