Сьогодні кожен працюючий генератор – це не просто обладнання, а запорука стійкості бізнесу та внесок у спільну витривалість країни.

Державна податкова служба України нагадує платникам про кілька правил зберігання пального для таких пристроїв. Вони допоможуть працювати в умовах відключень спокійно і без наслідків.

Без жодних дозволів

Держава максимально спростила вимоги на період воєнного стану.

Можна зберігати до 2 000 літрів пального для заправлення електрогенератора на кожному об’єкті.

Ліцензія, дозвільні документи чи інші адмінпослуги не потрібні.

Якщо пального більше ніж 2 000 літрів

Потрібно подати декларацію про зберігання пального.

Декларація:

– подається безоплатно;

– складається у довільній формі;

– може бути подана в паперовому або електронному вигляді;

– подається до територіального органу податкової служби.

Право на зберігання пального виникає з моменту подання декларації без очікування додаткових рішень

Що обов’язково зазначити в декларації:

1. Дані про суб’єкта: назва компанії (або ПІБ підприємця), код ЄДРПОУ (або РНОКПП), місцезнаходження.

2. Технічні дані: загальна місткість резервуарів та ємностей, що використовуються для зберігання.

3. Адреса: фактичне місцезнаходження цих ємностей.

Чому важливо не ігнорувати ці правила

ДПС цінує сумлінність бізнесу. Протягом 2025 року та на початку 2026 року податківцями не встановлено жодного факту порушень цих вимог, а фінансові санкції не застосовувалися. Це свідчить про високу правову культуру бізнесу.

Перевірте свої обсяги зберігання вже сьогодні. Якщо вони перевищують 2 000 літрів – просто подайте декларацію. Це швидко і безкоштовно.

ДПС щиро вдячна кожному бізнесу, який продовжує працювати в надскладних умовах.

Сьогодні виклики однакові для всіх – війна, постійні обстріли, відсутність світла та тепла. І ми працюємо спільно з бізнесом, щоб максимально прибрати зайві бар’єри для ефективної роботи.