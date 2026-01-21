Сьогодні кожен працюючий генератор – це не просто обладнання, а запорука стійкості бізнесу та внесок у спільну витривалість країни.
Державна податкова служба України нагадує платникам про кілька правил зберігання пального для таких пристроїв. Вони допоможуть працювати в умовах відключень спокійно і без наслідків.
Без жодних дозволів
Держава максимально спростила вимоги на період воєнного стану.
Можна зберігати до 2 000 літрів пального для заправлення електрогенератора на кожному об’єкті.
Ліцензія, дозвільні документи чи інші адмінпослуги не потрібні.
Якщо пального більше ніж 2 000 літрів
Потрібно подати декларацію про зберігання пального.
Декларація:
– подається безоплатно;
– складається у довільній формі;
– може бути подана в паперовому або електронному вигляді;
– подається до територіального органу податкової служби.
Право на зберігання пального виникає з моменту подання декларації без очікування додаткових рішень
Що обов’язково зазначити в декларації:
1. Дані про суб’єкта: назва компанії (або ПІБ підприємця), код ЄДРПОУ (або РНОКПП), місцезнаходження.
2. Технічні дані: загальна місткість резервуарів та ємностей, що використовуються для зберігання.
3. Адреса: фактичне місцезнаходження цих ємностей.
Чому важливо не ігнорувати ці правила
ДПС цінує сумлінність бізнесу. Протягом 2025 року та на початку 2026 року податківцями не встановлено жодного факту порушень цих вимог, а фінансові санкції не застосовувалися. Це свідчить про високу правову культуру бізнесу.
Перевірте свої обсяги зберігання вже сьогодні. Якщо вони перевищують 2 000 літрів – просто подайте декларацію. Це швидко і безкоштовно.
ДПС щиро вдячна кожному бізнесу, який продовжує працювати в надскладних умовах.
Сьогодні виклики однакові для всіх – війна, постійні обстріли, відсутність світла та тепла. І ми працюємо спільно з бізнесом, щоб максимально прибрати зайві бар’єри для ефективної роботи.