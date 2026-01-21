Трамп вважає, що він вже заплатив за Гренландію, і що Данія та інші країни мають бути вдячними США і віддати їм цей шматок льоду.

Про це президент США сказав, виступаючи на Міжнародному економічному форумі в Давосі. Втім, він заспокоїв всіх присутніх – захоплювати зброєю він Гренландію не буде. Трамп сказав буквально “Віддайте нам Гренландію. А якщо ні – ми запам’ятаємо”.

Взагалі весь його виступ був сумішшю вихваляння і залякування. І спробами приниження Макрона і Рютте, особисту переписку з якими він злив перед Давосом. Макрона він згадав через його сонцезахисні окуляри – “а що у нього сталося? Я бачив його чудові сонцезахисні окуляри”.

Щодо Гренландії, то до цієї “брили льоду” він повертався багато разів, обґрунтовуючи американські права на острів. “У Другій світовій, коли Данія здалася Німеччині, вони воювали всього лише 6 годин і не змогли захистити ні себе, ні Гренландію”. А США тоді “захистили Гренландію для себе”, але потім повернули її назад Данії, бо “ми були занадто дурними, коли це зробили”. Тобто дали Данії потримати, а тепер хочемо назад.

Трамп також звинуватив Данію в невдячності. Втім, у невдячності він звинувачував і інші країни, Канаду, наприклад – такий висновок він зробив після виступу прем’єра Канади Марка Карні, який шокував Давос точністю характеристики стану світопорядку і запропонував новий шлях

Трамп багато разів підкреслював, що Данія не здатна забезпечити оборону Гренландії і нібито не витрачає на захист острова навіть 1% від того, що обіцяла. У зв’язку з цим він і хоче американського контролю над островом, щоб забезпечити безпеку, за його словами, і Європи, і США. Але варіанти оренди чи чогось іншого його не влаштовують – тільки володіння.

“Я хочу негайно провести переговори про те, щоб придбати Гренландію Сполученими Штатами. Як це ми робили і раніше в нашій історії. Нічого в цьому неправильного немає. Нас не зупинити. Напевно, це найгучніша заява. Всі думали, що я буду використовувати силу, але я не маю наміру використовувати силу. Просто США просять, щоб нам віддали Гренландію. Вона у нас вже була. Ми перемогли німців, японців, італійців. Але після цього віддали Гренландію. І тепер просто ввічливо просимо її повернути назад”, – сказав Трамп.

А володіти Гренландією США повинні тому. що тільки право власності дає підстави для забудови і моральну силу захищати цю землю, наголосив Трамп.