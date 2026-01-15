Сьогодні, 15 січня, Президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, в якому взяли участь Премʼєр-міністр та ключові для рішень в умовах надзвичайної ситуації члени уряду, представники обласної та місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини.

І після засідання очільник української держави знов вдався до критики влади Києва, передає Інше ТВ.

«Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду буде виправлятися те, що не було зроблено на рівні міста. Вже сформовано постійно діючий штаб для столиці, його робота куруватиметься на урядовому рівні. Очікую від місцевої влади повної співпраці та взаємодії», – зокрема зазначив Володимир Зеленський.

Ця критика пролунала не вперше. І на озвучену вчора Київський міський голова Віталій Кличко на своєму телеграм-каналі відповів пізно ввечері 14 січня.

«Якої «інтенсивності» в роботі в Києві в надзвичайній ситуації президент не бачить, зокрема, останніми днями, як він сказав?

Коли після руйнівної атаки, з шести тисяч будинків без тепла за кілька днів залишається близько 400? Коли комунальники цілодобово на лютому морозі лагодять пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру, щоб повернути людям тепло і воду? Коли енергетики намагаються, теж працюючи 24/7, повернути хоч на якісь години світло в домівки киян? Коли ми підключаємо до автономних джерел соціальні заклади – лікарні, пологові, будинки для літніх людей, психоневрологічні диспансери, соц працівники розносять гарячу їжу одиноким лежачим киянам. Коли в пунктах обігріву цілодобову чергують працівники, щоб приймати киян? Коли заживлюємо від генераторів обʼєкти критичної інфраструктури.

Такі заяви, насамперед, нівелюють самовіддану працю тисяч людей, фахівців. У них, хоч і немає зброї в руках, своїми невтомними зусиллями вони теж борються за свою країну.

Тим часом – суцільний хейт. Аааа, Кличко порадив тим, хто має можливість, переїхати за місто. Щоб не замерзали. Без світла і тепла. Ті, хто мають можливість тимчасово виїхати.

Я, принаймні, говорю чесно і попереджаю людей про надскладну ситуацію. І мені байдуже на якісь рейтинги і примарні вибори.

І в цій надзвичайній ситуації я, як мер, всі міські служби роблять все, щоб утримати забезпечення життєдіяльності міста (як і в перші дні і тижні повномасштабної війни). Щоб зберегти здоровʼя і життя мешканців міста. І робитимемо це й надалі.

Відповідаю вам, вибачте, публічно. Бо за останніх 4 роки ми з вами особисто, пане президенте, на жаль, жодного разу так і не зустрілися», – мовиться в дописі Віталія Кличко.

