Європейський Союз ухвалив рішення про нове зниження граничної ціни на російську нафту.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, передає ua.news.

Починаючи з 1 лютого 2026 року, максимальна вартість бареля становитиме 44,1 долара.

Обмеження діятимуть у рамках санкційного механізму, запровадженого у грудні 2022 року країнами «Великої сімки», Європейським Союзом та Австралією.

Тоді ціна на російську нафту була зафіксована на рівні 60 доларів за барель. Надалі показник кілька разів коригували — у вересні 2025 року її знизили до 47,6 долара.

Новий рівень — 44,1 долара за барель — покликаний посилити економічний тиск на російський енергетичний сектор і обмежити доходи бюджету РФ від експорту нафти.

Відповідно до рішення ЄС, компаніям держав-членів заборонено надавати транспортні, страхові та фінансові послуги для перевезень російської нафти, якщо вона продається вище за встановлену межу.

