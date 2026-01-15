Іран оголосив про закриття свого повітряного простору для всіх польотів, крім окремих міжнародних рейсів, у зв’язку з посиленням військової готовності.

Про це стало відомо з даних сервісу Flightradar24, передає ua.news.

Уряд країни перевів підрозділи Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) у стан максимальної бойової готовності.

Також командування протиповітряної оборони отримало наказ відкривати вогонь по будь-яким літакам, які вторгаються у повітряний простір без належної ідентифікації.

Цей крок відбувається на фоні загострення безпекової ситуації в Ірані, що викликало стурбованість у кількох європейських країнах, які закликали своїх громадян залишити територію країни. Водночас США адаптують різні військові сценарії для можливого втручання у ситуацію, зокрема, від традиційних ударів до кібероперацій.

Очікується, що ці стратегії будуть представлені для обговорення на вищому рівні в Білому домі. Міністр закордонних справ Ірану також наголосив на необхідності діалогу для зниження напруженості.

