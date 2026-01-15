Сьогодні перед ранком Львів атакували шахеди, один з яких впав на дитячий майданчик поруч з памя’тником Бандері.

Через атаку дронів у Львові перекриті вулиці, але містяни найактивніше обговорюють поведінку двірника під час цієї атаки – він якраз розгрібав сніг біля памя’тника, коли поруч вибухнув шахед. Що так здивувало соцмережі?

“Хто цей безстрашний чоловік, який навіть після удару продовжив розчищати сніг? Хто він?” – запитують львів’яни.

“Давайте так — більше ніяких образ на комунальників. Життям ризикують, щоб вулиці були чисті. І премію йому”.

Але мер міста повідомив, що один комунальник постраждав.

“Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд. Також вибило вікна у будинках поруч — зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках”, — повідомив міський голова Андрій Садовий.