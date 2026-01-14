Як повідомлялося, вчора ввечері стало відомо, що НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій на підкупі нардепів з інших фракцій. Згодом стало відомо, що, ймовірно, мова йде про Юлію Тимошенко.

І ось врешті вона сама прокоментувала цю сенсаційну новину.

“Щойно у партійному офісі «Батьківщини» завершилися так звані «невідкладні слідчі дії», що тривали всю ніч.

«Невідкладні слідчі дії», що до права та закону не мають жодного стосунку.

Понад тридцять озброєних до зубів чоловіків без предʼявлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників.

Востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича під час Революції Гідності. Але тоді вони хоч прикривали своє вторгнення якимось папірцем з ручного Печерського суду…

Зараз же не було й цього.

Лише гучні публічні заяви в інтернеті без будь-яких доказів.

Обшук – грандіозний піар-хід.

Не знайшли нічого, а тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації.

Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення.

Схоже, вибори набагато ближче, ніж здавалося.

І хтось вирішив почати зачистку конкурентів.

Це не перше політичне замовлення проти мене. Переслідування і терор – мої будні впродовж багатьох років.

Я вже давно нічого не боюся, бо знаю, що чесна перед собою, перед людьми й Україною.

Мене нікому не зламати й не зупинити.

І цього разу ми знову доведемо правду”, – написала Тимошенко.