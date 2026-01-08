У ситуації з викраденням американцями Президента Венесуели Ніколаса Мадуро була змова та зрада.

Про це Лукашенко заявив у Мінську на церемонії вручення премій, повідомляє БЕЛТА.

“Я хочу, щоб ви розуміли: там було все. І домовленість, і гроші, які були оплачені у тому числі людям у Венесуелі. І військовим, і цивільним. Там була змова і там була зрада. Все там було”, – заявив білоруський лідер.

“Тому нам треба бути якомога обережнішими, – наголосив глава держави. – Нас переконали ще раз у тому, що ми маємо бути сильними”.