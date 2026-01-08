Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) оголосила про запуск нового онлайн-порталу, через який заявники можуть подавати проєкти до американсько–українського інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомляється в релізі DFC, пише ЛБ.

Зазначається, що це – наступний крок у роботі Фонду після його операційного запуску торік у грудні.

“DFC раді розпочати 2026 рік із запуску порталу для подання заявок до американсько–українського інвестиційного фонду відбудови. Фонд готовий залучати інвестиції, які сприятимуть спільній економічній безпеці та добробуту Сполучених Штатів і України. Ми з нетерпінням чекаємо на пропозиції проєктів до розгляду та перші інвестування вже у найближчі місяці”, – заявив керівник інвестиційного напрямку DFC та член Ради директорів фонду Конор Коулман.

Для подання заявки заявникам слід перейти на портал за посиланням та подати пропозиції проєктів.

Фонд розглядатиме пропозиції у пріоритетних секторах, зокрема – інвестування у критично важливі мінерали (видобуток і переробку), енергетику (включно з генерацією електроенергії, транспортуванням та видобутком вуглеводнів), транспорт і логістику, інформаційно-комунікаційні технології, а також новітні технології.

“Хоча Фонд уповноважений інвестувати на всіх рівнях структури капіталу для відповідних проєктів, у перші роки своєї діяльності Фонд надаватиме перевагу інвестиціям у власний капітал та інструментам, подібним до власного капіталу”, – зазначається в повідомленні.