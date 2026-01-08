У Миколаєві поліцейські встановлюють обставини дорожнього-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула жінка-пішохід.

Сьогодні, 8 січня, близько 19:00 на перетині проспекту Богоявленського та вул. Сагайдачного у Миколаєві автомобіль Daewoo Lanos, під керуванням 23-річного водія, скоїв наїзд на 62-річну жінку-пішохода, яка перетинала проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу.

У результаті ДТП від отриманих травм жінка загинула на місці події.

23- річного водія слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та нині вирішується питання про оголошення йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».