Тайванські чиновники вважають захоплення Дональдом Трампом лідера Венесуели потужним стримувальним фактором для можливої агресії Пекіна та своєчасним нагадуванням про здатність США перемагати військових, оснащених зброєю китайського виробництва, пише ЛБ.

За словами одного високопоставленого чиновника з кола безпеки Тайбея, удари, що повалили диктатора Ніколаса Мадуро, сигналізували авторитарним лідерам, зокрема президенту Китаю Сі Цзіньпіну, про готовність Трампа використовувати військову міць у міжнародних справах, що є ключовими для інтересів США. Це, за його словами, заспокоїло Тайвань як глобальний центр виробництва чипів.

Тайбей також відкинули припущення про те, що очевидне порушення Трампом міжнародного права може підбадьорити Пекін.

Китай вважає самокерований Тайвань частиною своєї території, тому міжнародні закони не враховуються в його розрахунках, зазначає джерело. Пекіну бракує можливостей, а не прецеденту, додав чиновник.

Оптимистичні настрої серед тайванських чиновників контрастують з націоналістичними настроями, що охоплюють китайські соціальні мережі, де користувачі заявили, що удар по Венесуелі став зразком того, як Пекін міг би діяти у разі загострення напруженості навколо Тайваню.