«Миколаївобленерго» опублікувало попередній прогноз по застосуванню ГПВ на вівторок, 6 січня. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 07:30 – 11:00; 14:30 – 17:30;

1.2 – 00:30 – 04:00; 11:00 – 14:30;

2.1 – 07:30 – 11:00; 18:00 – 21:30;

2.2 – 07:30 – 11:00; 14:30 – 18:00;

3.1 – 05:30 – 07:30;

3.2 – 11:00 – 14:30; 18:00 – 20:30;

4.1 – 07:30 – 11:00; 18:00 – 20:30;

4.2 – 11:00 – 14:30; 21:30 – 00:00;

5.1 – 12:30 – 17:30;

5.2 – 14:30 – 18:00;

6.1 – 04:00 – 07:30; 11:00 – 14:30;

6.2 – 14:30 – 18:00.

УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги/підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут https://off.energy.mk.ua/