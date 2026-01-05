Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради розпочало проєкт «Ім’я на дошці» – встановлення QR-кодів біля меморіальних дошок, розміщених у попередні роки.

Це дає можливість отримати більш повну інформацію про відомих миколаївців, які внесли значний особистий внесок у розвиток нашого міста в різних сферах, кажуть в управлінні з питань культури та охорони культурної спадщини ММР.

Вже розміщено QR – коди біля наступних меморіальних дошок:

народному артисту України Дмитру Васильовичу Борщову (вул. Вадима Благовісного,54);

народному артисту України Василю Миколайовичу Бурдику (вул. Соборна, 13);

народному художнику України Михайлу Олексійовичу Ряснянському (пр. Центральний, 96);

народному художнику України Андрію Даниловичу Антонюку (пр. Центральний, 96).

«Без людей будь-яке місто – це лише декорації. Саме людина перетворює «простір» на «місце» та є серцем міської історії.

Люди – це творці архітектурного обличчя міста, рушії колективної пам’яті. Ми пам’ятаємо не просто вулицю, а «вулицю, де жив той самий письменник», «сквер, де збиралася молодь в 70-х» чи «дім, де жив той самий видатний вчений».

Шануймо памʼять про видатних миколаївців, імена яких назавжди прикрасили літопис рідного міста!», – зазначають в управлінні.

