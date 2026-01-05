Розвідки США та Великобританії вважають, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї розробив план втечі до Москви на випадок, якщо протести в країні вийдуть з-під контролю.

Про це пише The Times.

У повідомленні йдеться, що 86-річний Хаменеї втече з Тегерана разом зі своїми помічниками та членами родини, якщо його сили безпеки не зможуть зупинити зростаючі демонстрації або покинуть його на тлі заворушень.

“План Б” призначений для Хаменеї та його дуже близького кола соратників і родини, включаючи його сина та номінованого спадкоємця престолу Моджтабу”, – повідомило джерело в розвідці британській газеті.

В той же час Держдеп США опублікував дуже промовисте фото.

Родзинка в написі, який зроблений на фарсі, мові Ірану. «Президент Трамп – людина справи. Якщо ви не знали, то тепер знаєте», – такий підпис під фото, зробленим у ситуативній кімнаті під час операції з вилучення з Венесуели Ніколаса Мадуро.