Міжнародна мережа швидкого харчування McDonald’s у 2025 році відкрила 12 нових ресторанів в Україні.

Найбільша кількість нових закладів була зосереджена у Львові, повідомляє InVenture.

Розширення мережі охопило великі міста, обласні центри, міста-сателіти Києва, туристичні локації, торговельні центри, а також формати партнерства з автозаправними комплексами. Перші відкриття року відбулися в Закарпатській області — в Ужгороді та Мукачеві, де запрацювали єдині в Україні цілодобові ресторани McDonald’s, що свідчить про відновлення мобільності та нічного споживання.

Протягом року по одному ресторану було відкрито у Броварах, Луцьку, Гатному та Житомирі. У Львові з’явилися три нові заклади, включно з першим в Україні рестораном із концепцією сталого дизайну, що відображає фокус компанії на ESG-підходах. Ще два ресторани відкрито в Києві, зокрема унікальний об’єкт на території зоопарку.

Останнім відкриттям 2025 року став ресторан у Чернівцях, який відкрився 26 грудня та став 120-м діючим McDonald’s в Україні (загалом у мережі 135 локацій, частина з яких тимчасово не працює через війну). Новий ресторан розташований біля автовокзалу «Буковина-Вест» на активному транспортному перехресті спального району Гравітон, має загальну площу 471 кв. м, 121 посадкове місце в залі та 160 — на терасі.

У 2025 році McDonald’s відкрив на чотири ресторани більше, ніж у 2024-му, що сигналізує про прискорення інвестиційного циклу. У компанії підтверджують намір продовжити розширення мережі у 2026 році.