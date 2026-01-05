В ніч на понеділок, 5 січня, через російську атаку місто Славутич лишилося без енергопостачання. Росіяни атакували енергетичні об’єкти.

Чому Росія атакує Славутич

Славутич розташований в межах Любецької селищної громади Чернігівської області, але юридично місто підпорядковане органам влади Вишгородського району Київській області. Від Славутича до Києва — трохи більш як 200 кілометрів, пише Телеграф.

Росіяни не вперше атакують Славутич. Попередні удари (зокрема у жовтні та листопаді 2025 року) залишали без світла десятки тисяч людей у Славутичі та навколишніх громадах.

Славутич — це місто-супутник Чорнобильської АЕС. Він є критично важливим вузлом для енергопостачання не лише частини Чернігівської області, але й об’єктів у Чорнобильській зоні відчуження. Удари по підстанціях Славутича створюють ризик знеструмлення об’єктів ЧАЕС.

Хоча ЧАЕС не виробляє електрику, вона потребує стабільного живлення. Електроенергія потрібна для роботи систем безпеки та вентиляції гігантської аркової споруди над зруйнованим 4-м енергоблоком.

Небезпека знеструмлення об’єктів ЧАЕС — оцінка експертів

Експерт з ядерної енергетики Людвіг Литвинський, коментуючи попередні удари РФ по Славутичу, пояснив, чим загрожує знеструмлення об’єктів ЧАЕС. Він наголосив, що росіяни постійно протягом останніх трьох з половиною років створюють загрози для атомних об’єктів.

-Зазвичай моніторинг стану самого об’єкту і зовнішніх датчиків відбувається постійно. Якщо знеструмлення відбувається, то відбувається і знеструмлення системи моніторингу, а це саме по собі небезпечно, – каже Людвіг Литвинський.

Водночас ексспівробітник Чорнобильської атомної електростанції, експерт з радіаційної безпеки та мешканець Славутича Олександр Купний вважає, що тимчасове знеструмлення об’єктів ЧАЕС не несе великі загрози.

-Які загрози несе знеструмлення? Та взагалі ніяких, — вважає він.