4 січня та в ніч проти 5-го на території Миколаївщини зареєстровано три пожежі в житловому секторі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у м. Миколаєві виникло займання в підвальному приміщенні будівлі, яка не експлуатується, площею 100 кв. м. Також горіло в приміщенні сміттєпроводу дев’ятиповерхового житлового будинку на площі 4 кв. м.

У м. Нова Одеса Миколаївського району зайнялося перекриття даху житлового будинку. Вогнеборці загасили пожежу на площі 5 кв. м.

Загалом від ДСНС на гасіння залучались 12 співробітників, 3 спецавтомобілі.

