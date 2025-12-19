Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України. Про це інформує УНН з посиланням на допис міністра закордонних справ Андрія Сибіги у соцмережі Х.

Я вітаю ухвалення оновленої резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих Росією територіях України, включно з Кримом та Севастополем – йдеться у дописі.

За словами Сибіги, Україна ініціює ухвалення цієї резолюції щорічно з 2016 року.

Резолюція посилює міжнародний моніторинг серйозних порушень прав людини та норм гуманітарного права та наголошує на необхідності притягнення винних до відповідальності. Ми вдячні всім 79 державам-членам ООН за їх принципову підтримку – написав Сибіга.

За цей документ проголосували 79 країн, проти – 16, утрималися – 73. Зокрема, противниками цієї резолюції стали: Росія, Білорусь, Південна Корея, Китай, Іран, Буркіна-Фасо, Еритрея, Судан, Малі, Зімбабве, Бурунді, ЦАР, Конго, Екваторіальна Гвінея, Куба, Нікарагуа.