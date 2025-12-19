За належного контролю з боку прокурора Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області забезпечено виконання рішення Господарського суду області про стягнення з недобросовісного підрядника штрафних санкцій за невиконання взятих на себе зобов’язань з ремонту автодороги в м. Баштанка на суму понад 200 тис грн.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Після набрання рішенням суду законної сили підрядник сплатив до бюджету стягнуті судом кошти у повному обсязі.

Як зазначають в прокуратурі, виконання цього рішення забезпечує не лише надходження до бюджету територіальної громади додаткових коштів, а й сприяє утвердженню в свідомості потенційних підрядників невідворотності відповідальності за неналежне виконання державних замовлень.

