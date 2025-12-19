-Гарної угоди з росією про припинення бойових дій не може бути, це ми розуміємо, всі люди, які мислять. Хоча є багато людей, які досі вважають, що ми маємо наполягати на якихось фантастичних умовах угоди. Тобто угода буде або погана, або дуже погана. Або її не буде, — сказав голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія під час заходу NV Україна та світ попереду 2026.

За його словами, шанси на те, що ця угода взагалі буде укладена, залежать від участі США:

«З американцями зараз, незважаючи на те, що вони тиснуть більше на нас, ніж на них, є шанс. Без них я вважаю, що шансів не буде, буде тільки воєнний шлях вирішення проблеми».

Арахамія зауважив, що всі більш-менш розуміють червоні лінії такої угоди:

«Одне питання, фактично, велике залишилось, точніше два. Нам потрібні гарантії безпеки, щоб була стовідсоткова гарантія, що війна знову не прийде до нас.

І це було з часів Стамбулу також — гарантії безпеки — номер один — те, чого потребує Україна.

Але їм потрібен Донбас в якомусь виді. І тут у нас червона лінія, що ми не можемо віддати наш Донбас.

Навіть якщо б якісь політики знайшлись, які б це пропонували, я впевнений — це неможливо імплементувати.

Навіть про це казати неможливо, і точно не можна в закон якийсь там пхати, тим більше, голосувати.

Оскільки неможливо вирішити це питання, єдиний можливий шлях — навколо Донбасу робити якісь гібридні моделі, для чого потрібно, щоб до цього були готові росіяни.

Зараз у них риторика дуже проста, black and white, як то кажуть, — віддайте Донбас, й там різні обіцянки, — ми не будемо заходити своїми(військами — ред.), але це має бути територія росії.

Через це немає «навіть коридору перемовин».

Лідер провладної фракції повідомив, що американська та українська сторони намагаються знайти альтернативний формат вирішення питання Донбасу, розглядаючи різні історичні прецеденти та наголосив, що доки тривають ці обговорення, необхідно конкретизувати гарантії безпеки, які зараз обіцяють на рівні статті 5 угоди про НАТО:

«Але якщо ви відкриєте і подивитесь зараз в Вікіпедії 5-ту статтю НАТО, то там написано — у разі воєнної агресії країни НАТО протягом 72 годин мають зібратися і зробити консультації.

Я вибачаюсь, але 24 лютого за 72 години ми майже втратили Україну.

Нас це не влаштовує.

Тобто має бути конкретика: кількість зброї, види зброї, скільки у нас армія, як вона фінансується, які у нас є так звані пакети стримування, ракети і таке інше».