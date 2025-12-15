Цього тижня група країн Європейського Союзу, найближчих до Росії, почне роботу над конкретними заходами щодо посилення обороноздатності блоку проти свого войовничого східного сусіда, заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Про це пише Bloomberg.

Виступаючи в радіоінтерв’ю державному мовнику YLE в неділю, Орпо сказав, що саміт Східного флангу, який він скликає у вівторок у Гельсінкі, має на меті домовитися про співпрацю в розбудові оборони та спільну позицію в рамках ЄС для цієї групи. У зустрічі беруть участь лідери Швеції, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії.

«Росія є загрозою сьогодні, завтра і в довгому майбутньому», – сказав Орпо. «Найбільший тиск чиниться на східні околиці Європи».

Лідери хочуть «надіслати чіткий сигнал Брюсселю» та отримати кошти на проекти, сказав він. Спочатку на пілотні проекти виділено близько 1,5 мільярда євро (1,8 мільярда доларів США), але в наступному багаторічному бюджеті, що починається з 2027 року, кошти на оборону можуть досягти 135 мільярдів євро, сказав Орпо. За його словами, група, яку він скликає, планує подати заявку на отримання коштів для оборони східного флангу, включаючи покращення безпеки кордонів, протиповітряної оборони, виявлення та протидію безпілотникам, а також розвиток сухопутних військ.

