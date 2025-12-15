Плантацію оливкових дерев висадять на Херсонщині у межах співпраці з Грецією.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Він зазначив, що відповідну угоду було підписано із засновником та генеральним директором стратегічного партнера MetaCluster TIASI Сотірісом А. Бузеасом.

«Ми зосередилися на деталях бізнес-проєкту на наступний рік, який може бути вигідним для малого фермерства і, відповідно, для економіки регіону. Йшлося про створення плантації оливкових дерев у Херсонській області», — розповів Прокудін.

Гендиректор MetaCluster TIASI привіз перші саджанці оливкових дерев. Їх висадять у спеціально визначених теплицях, де фахівці протягом зими будуть тестувати, наскільки клімат Херсонщини відповідає вимогам до вирощування оливи. Адже для успішного врожаю необхідний особливий температурний режим, а також налагоджена система добрив і поливу.

Якщо тестування буде успішним, навесні саджанці пересадять у відкритий ґрунт. Початкові результати та адаптацію ми зможемо оцінити вже наступної зими.

Крім того, партнери обговорили можливість довгострокової оренди земельних ділянок у безпечних громадах області. У майбутньому це дозволить залучити міжнародних інвестиційних партнерів і отримати державну підтримку для проєктів на Херсонщині.

