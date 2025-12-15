Сьогодні, 15 грудня, у Хмельницькій області стався землетрус. Підземні поштовхи сталися в Дунаєвецькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі Головного центру спеціального контролю.

Зазначається, що землетрус було зареєстровано 06:12:09 в Дунаєвецькому районі Хмельницької області на глибині п’ять кілометрів. Підземні поштовхи були силою 1,7 бала за шкалою Ріхтера.

“За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних”, – йдеться у повідомленні.

А от ввечері 11 грудня у Тернопільській області стався землетрус магнітудою 2,9 (за шкалою Ріхтера). Такий землетрусів відноситься до відчутних.

Підземні поштовхи сталися на глибині 3 км. Їх зафіксували о 21:33 в Чортківському районі Тернопільської області.

“За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних”, – наголосили у Центрі.