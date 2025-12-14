США запропонували компроміс у вигляді того, що РФ не буде заходити на частину сходу України, а ЗСУ вийдуть, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“…Сполучені Штати Америки сказали, давайте такий компроміс. Російська армія не буде заходити на частину нашого сходу, а Збройні Сили України вийдуть. Я не вважаю, що це справедливо, тому що ця економічна зона, хто нею буде керувати”, – сказав Зеленський журналістам у неділю.

Він зазначив, що якщо мова йде про якусь буферну зону по лінії зіткнення, і вважається, що на ній має бути тільки поліцейська місія, а війська повинні відходити – “то питання дуже просте”.

“Якщо українські війська відходять на 5-10 кілометрів, то чому російські війська не відходять вглиб окупованих територій?…. Тому це питання, в якому поки що немає відповіді, але воно дуже сенсативне і дуже гаряче”, – наголосив президент.

В той же час Москва вже заявила, що різко проти змін у мирному плані, особливо в частині «територіального питання».

Помічник Путіна Ушаков наголосив, що Кремль поки не бачив змін у документах, запропонованих США, але все одно буде проти.

-Якщо з’являться відповідні поправки, ми будемо різко заперечувати, адже наша позиція була викладена дуже чітко і, здавалося б, зрозуміла американцям. Деякі положення, зокрема щодо територій, будуть абсолютно неприйнятні для нас.

Він також сказав, що «корейська модель розмежування» нібито жодного разу не обговорювалася.