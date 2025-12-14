У Миколаївській області WIM-система 24 зафіксувала перевищення загальної маси вантажного автомобіля марки MAN.

Як повідомили в Укртрансбезпеці, перевищення склало понад 21,61%: 48.64 т при дозволеній максимальній фактичній масі 40 т.

Перевізник сплатить штраф у розмірі 34 000 грн.

WIM 24 розташований на автодорозі Н-14 у Миколаївській області. З початку роботи комплексу (жовтень 2021 року) було винесено 376 постанов на понад 7,8 млн гривень.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївщина – на третьому місці по кількості порушень, зафіксованих WIM-комплексами Укртрансбезпеки