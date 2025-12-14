Норвегія веде один із найамбіційніших інженерних проєктів сучасності — будівництво підводного автомобільного тунелю Rogfast. Він такої великої майже 400-метрової глибини буде найдовшим у світі.

Про це пише Auto24.

Загалом двотрубна штучна тунельна конструкція завдовжки 26,7 кілометра пролягатиме в деяких місцях підводного шляху на глибині до 392 метрів.

За повідомленням Interesting Engineering, підводна дорога стане новим світовим рекордом, об’єднавши ключові норвезькі міста Ставангер і Хаугесунд.

Ніні між цими комунами діє поромне сполучення. Після запланованого завершення будівництва у 2033 році дорога між згаданими вище містами займатиме не більше 40 хвилин. Це суттєво покращить логістику всього регіону.

Проєкт є частиною великої автомагістралі E39 — транспортного коридору уздовж західного узбережжя Норвегії та Данії. Rogfast забезпечує швидке та екологічне пересування.

За контрактом, роботи веде шведська компанія Skanska AB. Вартість проєкту – близько 25 млрд норвезьких крон (2,4 млрд доларів).

Тунель матиме дві паралельні труби по дві смуги в кожній. Усі напрямки підводної автодороги матимуть між собою оснащені аварійні переходи та сучасну систему вентиляції.

На глибині 260 метрів будівельники споруджують унікальне підземне кільце, що забезпечує доступ до острова Квітсей — найменшої комуни країни.

Інженери використовують найсучасніші технології: лазерні сканери, які сягають точності в кілька сантиметрів, створюють цифровий двійник тунелю в реальному часі.

Будівництво ведеться під значним тиском води та постійним ризиком соляних проривів.

Команди працюють у надскладних умовах, розробляючи передові методи герметизації та безпечного утримання конструкції.

Попри труднощі, Rogfast обіцяє стати еталонним зразком інженерної майстерності та ключовою транспортною артерією Норвегії.

Він не тільки скоротить час у дорозі, а й сприятиме зниженню викидів та розвитку регіональної економіки.

Будівництво тунелю такої довжини під морем створює декілька технологічних труднощів. Як і багато сучасних тунелів, для економії часу Rogfast будують одночасно з обох кінців.

Завдання поставлене чітко: дві будівельні бригади повинні зустрітися точно в одному місці з дозволеною похибкою сходження тунелів не більше 5 сантиметрів. Такий 5-сантиметровий запас допуску є одним із найсуворіших у світі.

Досягнення такого рівня точності вимагає ретельних вимірювань за допомогою лазерів та іншого складного обладнання. Обертовий дзеркальний лазерний сканер вимірює щойно викопану частину тунелю, збираючи 2 мільйони точок даних на секунду.

На цій основі створюється “цифровий двійник” тунелю. Його можна перевірити з планом об’єкта на наявність будь-яких неточностей.

