Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що станом на зараз у Миколаєві світло є.
– Даємо всім по черзі. Критична інфраструктура – основні ургентні лікарі, основні котельні та насосні станції водоканалу – працюють без відключення.
Опалення в місті працює стабільно. Є 26 будинків в місті, в яких є проблеми з опаленням, коли відсутнє світло. Там «Миколаївоблтеплоенерго» спільно з мешканцями вирішують питання через підключення генераторів;
Куст – Баштанка, Снігурівка, Березнегувате – споживачі заживлені.
Мобільний зв’язок повертаємо, найбільше проблеми у віддалених населених пунктах;.Відвідування пунктів незламності – понад 2700 людей.
Енергетики ведуть роботи з відновлення, всі працюють 24/7.