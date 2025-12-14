Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що станом на зараз у Миколаєві світло є.

– Даємо всім по черзі. Критична інфраструктура – основні ургентні лікарі, основні котельні та насосні станції водоканалу – працюють без відключення.

Опалення в місті працює стабільно. Є 26 будинків в місті, в яких є проблеми з опаленням, коли відсутнє світло. Там «Миколаївоблтеплоенерго» спільно з мешканцями вирішують питання через підключення генераторів;

Куст – Баштанка, Снігурівка, Березнегувате – споживачі заживлені.

Мобільний зв’язок повертаємо, найбільше проблеми у віддалених населених пунктах;.Відвідування пунктів незламності – понад 2700 людей.

Енергетики ведуть роботи з відновлення, всі працюють 24/7.