Італія, Болгарія та Мальта приєдналися до заклику Бельгії знайти інші варіанти для надання репараційного кредиту Україні, які не передбачають використання заморожених російських активів.

Чотири країни опублікували спільну заяву стосовно цього, на яку посилається Politico, передає Mind.

Країни закликали Єврокомісію та Раду ЄС знайти інші механізми фінансування, згідно з міжнародним правом, які не несли б суттєвих юридичних і фінансових ризиків.

У спільній заяві чотири столиці підкреслили, що вони підтримують безстрокове заморожування російських активів до кінця війни та до повної компенсації Україні збитків.

Але використання цих коштів має проходити лише за умов повної відповідності правовим нормам наголошують вони.

Представники цих країн також закликали розглянути альтернативні варіанти фінансування:

випуск спільного боргу ЄС для підтримки України,

тимчасові фінансові механізми, що не залежать від активів росії,

інші види підтримки, які не породжують серйозних юридичних ризиків для ЄС.

Вони наголосили, що не проти допомоги Україні, а виступають за захист правової та фінансової стабільності блоку, і проти рішень, які мають фінансові наслідки на довгі роки.

Рішення використовувати активи росії як заставу чи основу для кредиту може призвести до тривалих судових процесів, зокрема з боку москви, що може поставити країни-гаранти у складне становище.

Бельгія, як країна, де зберігається більшість активів у Euroclear, побоюється, що її фінансові установи чи держава можуть опинитися відповідальними за виплати у разі юридичного виграшу москви.

Як повідомляло Інше ТВ, Прем’єр Бельгії заявив, що Москва йому погрожує, і що світ не хоче, щоб РФ програла.

Також повідомлялося Посли країн ЄС зробили можливим безстрокове замороження активів РФ