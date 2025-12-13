12 грудня у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї було презентовано нове видання «МИКОЛАЇВ ПАРФУМЕРНИЙ».

Книга відкриває маловідому, але яскраву сторінку історії краю — становлення та розвиток потужної парфумерно-косметичної галузі, яка прославила Миколаїв далеко за межами України.

Як повідомили в музеї, видання є результатом кропіткої праці авторського колективу у складі І. І. Александренко, К. С. Барбаянова, С. В. Романенко. На сторінках книги оживає історія ароматів Півдня: від античних традицій грецьких колоністів та народних рецептів до створення промислових гігантів.

В ній розповідається про використання ароматів в Ольвії та перші лабораторії початку XX століття, зокрема діяльність провізора Іоселя Кучука та фабрики «Астра».

З видання можна дізнатися про історію становлення парфумерно-косметичного комбінату, який виріс на руїнах після Другої світової війни та став флагманом галузі в СРСР. Книга містить унікальні спогади про створення культових парфумів «Ассоль», «Росинка», «Вогні маяка» та інших, що отримували нагороди на міжнародних виставках у Монреалі та Парижі.

Також у книзі відображені історії видатних миколаївців — директорів, технологів та парфумерів, таких, як Віктор Голубицький, Вікторія Рудявська, Любов Пещера, які створювали «ароматне обличчя» епохи.

Окремий розділ книги присвячено сьогоденню. Попри економічні виклики минулих десятиліть, парфумерна справа у Миколаєві живе. Видання розповідає про сучасні компанії — «Vexhold», «Арома Юкрейн» та «LeMien», які продовжують традиції якості та інновацій, працюючи з європейськими партнерами та виходячи на міжнародні ринки.

Фото видавчині Ірини Гудим

