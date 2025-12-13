Як повідомлялося, сьогодні спецпредставник Трампа знаходиться у Мінську, де відбулася його зустріч з диктатором Лукашенком. Після цього він дав пресконференцію місцевим ЗМІ.

За словами Коула, вони з Лукашенком обговорювали перспективи нормалізації відносин між Мінськом і Вашингтоном, а також війну РФ проти України:

«Він допомагає, радить нам щодо того, що робити з війною між Росією та Україною.

Це хороші поради. Ваш президент має довгу історію стосунків із Путіним, має можливість давати йому поради. Це дуже корисно в цій ситуації.

Вони давні друзі й мають потрібний рівень стосунків, щоб обговорювати подібні питання. Звичайно, Путін може прийняти одні поради й не прийняти інші. Але це спосіб допомогти процесу», — заявив Коул.

Зазначимо, що сьогодні під час візиту спецпредставника Трампа Лукашенко помилував 123 в’язнів, серед них — білоруська політувʼязнена Марія Колеснікова

Колесникова — одна з ключових постатей білоруської опозиції після президентських виборів 2020 року. Вона очолювала штаб Віктора Бабарико, а після його арешту приєдналася до команди Світлани Тихановської. Колеснікову затримали у вересні 2020 року.

Також звільнили білоруського правозахисника Олеся Біляцького. Біляцький — голова правозахисного центру «Весна» та лауреат Нобелівської премії миру 2022 року, яку він отримав спільно з «Меморіалом» та українським «Центром громадянських свобод».

Нагадаємо також, Трамп зняв санкції з білоруського калію, РФ розгортає там “Орєшнік”

І що П’ятеро українців повертаються додому з полону у Білорусі, — Зеленський