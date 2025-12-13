Стубб скасовує візит до Техасу через «критичну» ситуацію в Україні. Президент Фінляндії мав відвідати Техас на початку наступного тижня для презентації першого з нових фінських винищувачів F-35.

Про це Про це повідомляє Yle.

Президент Александр Стубб скасував плани візиту до Сполучених Штатів у понеділок і вівторок. Він мав взяти участь у запуску нового парку багатоцільових винищувачів Фінляндії F-35A у Форт-Ворті, штат Техас, та у відкритті консульства Фінляндії в Х’юстоні.

Натомість Стубб братиме участь у європейських дискусіях щодо мирного процесу в Україні. У понеділок він приєднається до переговорів у Берліні щодо мирних переговорів щодо України. Також візьмуть участь «кілька інших європейських глав держав та урядів, а також високопосадовці ЄС та НАТО», – повідомив його офіс у п’ятницю.

Стубб зробив цю заяву під час прес-конференції в Гаазі в п’ятницю, посилаючись на «критичну ситуацію в Україні». Він виступив наприкінці свого дводенного державного візиту до Нідерландів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц приймає мирну конференцію в Берліні. Очікується, що президент України Володимир Зеленський буде присутній разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та «багатьма» іншими, повідомив у п’ятницю речник уряду Німеччини. За даними Wall Street Journal, у конференції також візьмуть участь посланець США Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

У п’ятницю ЄС погодився на невизначений термін заморозити російські активи в Європі, відхиливши заперечення Угорщини та Словаччини. Це наближає ЄС до використання цих активів для фінансування оборони України.

Європейська комісія також вирішила просунути процес членства України на технічному рівні, незважаючи на блокування Угорщиною офіційних переговорів щодо вступу. Україна може вступити до ЄС вже в січні 2027 року згідно з останнім планом США щодо припинення війни з Росією, повідомила Deutsche Welle європейський комісар з питань розширення Марта Кос.