Сьогодні, 13 грудня, між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення цивільних осіб.

Внаслідок попередніх домовленостей та результативних перемовин з білоруською стороною, на запит та за сприяння американських партнерів та роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україні передано 114 цивільних громадян, серед них – українці, які утримувалися на території Республіки Білорусь.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Інше ТВ.

Наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років. Його дружину повернули під час попереднього звільнення. Він та інші українці – цивільні громадяни, які були затримані в Білорусі та обвинувачувались в роботі на українські спецслужби.

Також Україні були передані громадяни Білорусі, які були ув’язнені з політичних мотивів та відбували тривалі терміни покарання. Серед них є відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Александрова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші. Звільнені громадяни Білорусі, після надання необхідної медичної допомоги та за їхнім бажанням будуть доставлені до Польщі та Литви.

Нинішній захід з повернення цивільних громадян є прикладом успішної спільної роботи між США та Україною.

Коордштаб висловлює вдячність Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та рф. Дякує також всім залученим державним структурам за допомогу та спільну роботу.

Визволені українські та іноземні громадяни отримають усю необхідну медичну допомогу.

Координаційний штаб продовжує свою роботу. Працюємо над поверненням усіх!

