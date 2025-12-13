Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич оприлюднив перелік точок видачі безкоштовної очищеної води, що працюють від генераторів.

Інгульський район:

📍 вул. Передова, 69-к

📍 пров. Полярний, 2-к

📍 вул. Херсонське шосе, 40-к

📍 вул. Космонавтів, 144-к

📍 вул. Казарського, 2-к

📍 вул. Миколаївська, 5-а

📍 пр. Миру, 25-к

📍 вул. Китобоїв, 7-а

📍 вул. Троїцька, 222-к

📍 вул. Листопадова, 1-к

Заводський район:

📍 вул. Ген. Олекси Алмазова, 20-а

📍 вул. Ген. Олекси Алмазова, 51-а

📍 вул. Дачна, 7-б

📍 вул. Біла, 71

📍 вул. Курортна, 11-а

📍 вул. Євгенія Логінова, 50-і

📍 пров. Транспортний, 6/2

Корабельний район:

📍 пр. Корабелів, 2-а

📍 вул. Медиків, 8-к

📍 вул. Янтарна, 67-в

📍 вул. Рибна, 1-і

Центральний район:

📍 вул. Колодязна, 10-в

📍 вул. Колодязна, 15-в

📍 вул. Колодязна, 3-б

📍 пр. Центральний, 21-к

📍 пр. Центральний, 267-б

📍 пр. Центральний, 171-д

📍 вул. 6 Слобідська, 45

📍 вул. Ігоря Бедзая, 215-д

📍 вул. Безіменна, 91-в

📍 вул. 2 Екіпажна, 4-і

📍 вул. Малко-Тирнівська, 1-а

📍 пр. Героїв України, 21-а

📍 пр. Героїв України, 91-к

Графік роботи цих точок на 13-14 грудня: 08:00 – 12:00 та 16:00 – 20:00.

