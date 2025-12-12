Прослуховуюча апаратура у народного депутата від партії “Слуга народу” Юрія Кісєля працювала понад два роки.

Джерела ZN.UA у правоохоронних органах повідомили, що детективи Національного антикорупційного бюро України нещодавно демонтували апаратуру, за допомогою якої тривалий час велось негласне прослуховування народного депутата від партії «Слуга народу» Юрія Кісєля. За словами тих же джерел, Кісєль не знав про існування цієї техніки та про проведення спостережних заходів.

Джерела стверджують, що демонтаж апаратури викликав сильне занепокоєння як у самого нардепа, так і у його давнього друга — Сергія Шефірa (колишнього першого помічника президента Володимира Зеленського). Джерела зазначають, що Шефір протягом багатьох років підтримував з Кісєлем особливо близькі дружні стосунки та часто з ним зустрічався. За їхніми словами, за період, охоплений прослуховуванням (а це більше ніж два роки), між ними відбулося безліч особистих зустрічей та розмов, у тому числі з іншими людьми з владних кіл, які характеризуються як конфіденційні та сенситивні для Банкової.

За інформацією джерел прослуховування проходило не в рамках операції «Мідас», однак також стосується корупції у вищих ешелонах влади.

Як повідомляли журналісти Bihus.Info Микита Шефір, син першого помічника президента Сергія Шефіра, працює за трудовим договором помічником народного депутата від «Слуги Народу» Юрія Кісєля. Нардеп Кісєль відомий тим, що його дружина стала власницею землі та будинку в Іванковичах, які раніше належали президенту Володимиру Зеленському. До продажу маєтку у інтерв’ю виданню «Українська правда» сам Зеленський заявляв про те, що випадковій людині продати його не може, бо по-сусідству живуть його найближчі друзі, серед яких і Сергій Шефір. Це може свідчити про надзвичайну близькість нардепа до родин президента та його експершого помічника.

Сергій Шефір — український продюсер, співзасновник студії «Квартал 95» та колишній перший помічник президента України (2019–2024). Сергій Шефір фігурує в розслідуванні НАБУ у справі про корупцію в енергетичній сфері, відомому як «плівки Міндіча». Це стосується схем відмивання коштів через «Енергоатом» та інші держпідприємства, де обсяги сягнули близько 100 млн доларів.

Прокурори САП у Вищому антикорупційному суді зачитали записи розмов між Шефіром та бізнесменом Тимуром Міндічем, де обговорювався збір грошей на заставу для екс-віцепрем’єра Олексія Чернишова, підозрюваного в отриманні хабарів. Шефір позначений як «Шефір Сергій Нахманович», а схема включала «відкати» 10-15% від держконтрактів. Міндіч переховується за кордоном, куди поїхав прямо перед обшуками НАБУ 10 листопада 2025 року.

Також Сергій Шефір, колишній перший помічник президента Володимира Зеленського, фігурує у матеріалах розслідувань НАБУ, пов’язаних із можливими корупційними схемами на Одеському припортовому заводі (ОПЗ). За даними слідства, ці епізоди стосуються ймовірних зловживань у межах давальницьких схем постачання газу та інших операцій із залученням державного підприємства. Офіційних підозр самому Шефіру у цих провадженнях не оголошено.