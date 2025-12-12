Щоб венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо дісталася Норвегії, де їй вручили Нобелівську премію миру, довелося найняти приватну американську фірму, яка влаштувала рятувальну операцію. Усе оплатили “щедрі спонсори” не зі США.

Американська приватна рятувальна команда витратила від 15 до 16 годин, щоб вивезти лідерку венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо з країни і благополучно доставити її до Норвегії для здобуття Нобелівської премії миру та возз’єднання із сім’єю, пише CBS News і Фокус.

До цього Мачадо понад 11 місяців не з’являлася на публіці, побоюючись переслідувань з боку Ніколаса Мадуро.

Людина, яка керувала операцією і зустріла Мачадо на човні, розповіла журналістам: “Нікому не подобалася ця поїздка, особливо Марії!”

Браян Стерн, ветеран спецпризначенців США, який очолює компанію Grey Bull Rescue Foundation розповів, що вивезти Мачадо з Венесуели виявилося непростим завданням.

“Це було небезпечно. Це було страшно. Морські умови були ідеальними для нас, але це, звісно, не та вода, на якій хотілося б перебувати… що вищі хвилі, то складніше радару їх виявити. Так це працює”, — розповів він про складну операцію, яку його організація провела, щоб вивезти Мачадо з Венесуели і відправити її літаком до Норвегії, де вона вперше за два роки возз’єдналася зі своїми дітьми.

Представник Мачадо підтвердив 11 грудня, що за рятувальною операцією, яка розпочалася 9 грудня, стояла компанія Grey Bull.

Стерн розповів, що Мачадо майже рік переховувалася у Венесуелі і вона медійна особа, тож вивезти її було складно.

“На ній намальована величезна мішень. Це не просто якась випадкова власниця магазину, яка більше не хоче бути у Венесуелі. Це справжня рок-зірка. Вона перша лауреатка Нобелівської премії, яку ми коли-небудь рятували, розумієте? Її обличчя всюди на плакатах. Ми ніколи раніше не рятували нікого з таким статусом, з таким авторитетом”, — сказав він.

Її високий статус у поєднанні із загрозою війни у Венесуелі через нарощування американської військової потужності означали величезні ризики для операції, і Стерн неохоче розголошував подробиці наземної операції, “тому що у нас ще є інша робота у Венесуелі, і ми не хочемо наражати на ризик джерела, методи та людей, які працювали над цим”.

Але щойно Мачадо таємно вивезли з венесуельської землі човном, її доправили до місця зустрічі в морі, і Стерн сам зустрів її на борту свого судна, звідки вона вирушила в 13-14-годинну подорож до невідомого місця, звідки вилетіла в Осло.

Він сказав, що в його команді безпосередньо брали участь приблизно два десятки людей, але набагато більше людей зіграли свою роль — від надання розвідувальної інформації до перекладу і логістики, — включно з тими, хто, можливо, навіть ніколи не дізнається, що вони допомагали.

Він сказав, що операцію фінансували “кілька щедрих спонсорів”, жоден із яких, наскільки йому відомо, не був чиновником уряду США.

Він визнав, що він і його організація “неофіційно співпрацювали” з американськими військовими з питань позиціювання і планів, головним чином для того, щоб уникнути ненавмисних нападів.

За його словами, сильний шторм на морі і темне небо у вівторок ввечері ідеально підходили для проведення таємних операцій, але поїздка не була приємною.

На той час, як Мачадо піднялася на борт, “ми всі неабияк промокли. Але вона була дуже щаслива. Вона була дуже схвильована. Вона дуже втомилася”, — сказав Стерн.

Марія Коріна Мачадо та її донька, яка 10 грудня прийняла Нобелівську премію миру від імені своєї матері, заявили, що лідерка опозиції мала намір повернутися до Венесуели. Але Стерн сумнівається, що зможе їй у цьому допомогти, бо вони займаються “евакуацією”, а не “проникненням”.

Марія Коріна Мачадо після того, як її оголосили переможницею, зробила несподівану заяву, присвятивши свою нагороду президенту США Дональду Трампу.