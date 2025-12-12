Дональд Трамп не повинен втручатися в європейську демократію, заявила Урсула фон дер Ляєн у четвер, через кілька днів після того, як президент США розпочав різку атаку на Європу.

«Не нам, коли справа доходить до виборів, вирішувати, хто буде лідером країни, а народу цієї країни… Це суверенітет виборців, і його потрібно захищати», – сказала голова Європейської комісії в інтерв’ю POLITICO у Брюсселі.

«Ніхто інший не повинен втручатися без жодних питань», – додала голова Комісії у відповідь на запитання про Стратегію національної безпеки США, яка була опублікована минулого тижня та викликала обурення в Європі.

У стратегії стверджується, що Європа зіткнеться з «цивілізаційним стиранням» протягом наступних 20 років, і ця думка знайшла відгук у ультраправих лідерів Європи, включаючи прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а також у Росії. У документі також критикуються зусилля Європи щодо стримування ультраправих партій, називаючи такі кроки політичною цензурою, і йдеться про «культивування опору нинішній траєкторії розвитку Європи в європейських країнах».

Фон дер Ляєн сказала, що це одна з причин, чому ЄС запропонував «Щит демократії», покликаний посилити боротьбу з іноземним втручанням в онлайн-сферу, зокрема у вибори.

Голова Комісії сказала, що вона завжди мала «дуже добрі робочі стосунки» з президентами США, і «це стосується і сьогодні». Однак вона наголосила, що Європа повинна зосереджуватися на собі, а не порівнювати себе з іншими.

«Від щирого серця я переконана трансатлантистка. Але що так важливо? [Що] важливо, так це те, що… ми пишаємося тим, що є Європейським Союзом, що ми дивимося на свої сильні сторони та що ми справляємося з викликами, які ми маємо», – сказала вона.

«Звичайно, наші стосунки зі Сполученими Штатами змінилися. Чому? Тому що ми змінюємося. І це так важливо, щоб ми пам’ятали: яка наша позиція? У чому наша сила? Давайте працювати над цим. Давайте пишатися цим. Давайте відстоювати об’єднану Європу. Це наше завдання… [подивитися] на себе та пишатися собою», – сказала фон дер Ляєн під оплески натовпу.

Президент США засудив Європу як «розкладну» групу країн, очолювану «слабкими» людьми, в інтерв’ю з Дашею Бернс з POLITICO, яке вийшло в ефір у вівторок у спеціальному епізоді подкасту The Conversation.

«Я думаю, що вони слабкі», – сказав Трамп, маючи на увазі президентів та прем’єр-міністрів континенту, додавши: «Я думаю, що вони не знають, що робити. Європа не знає, що робити».

У четвер POLITICO назвало Трампа найвпливовішою людиною, яка формує європейську політику, поставивши його на перше місце у щорічному списку P28.

У списку висвітлено, хто, як очікується, матиме найбільший вплив на політичний напрямок Європи наступного року, ґрунтуючись на інформації редакції POLITICO та впливових гравців, з якими спілкуються журналісти POLITICO.