Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід нардепці Ганні Скороход.

Про це повідомляє “Ми-Україна”.

– Мене обіс*али на всю країну. Я вважаю, що маю право показати людям, що мені немає що приховувати. Я абсолютно не погоджуюсь з цією казкою, яка викладена в справі, – зазначила нардепка на початку засідання.

Прокуратура просила про закрите судове засідання. Натомість захист наполягав на проведенні засідання у відкритому режимі. Суд відбувається у відкритому режимі, але заборонив пряму трансляцію.

Скороход звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за $250 тисяч організувати накладення санкцій РНБО на компанію-конкурента.