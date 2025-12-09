Катарський фонд розвитку (QFFD) підписав грантову угоду на суму $10 млн з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) для підтримки реабілітації сільських громад в Україні, постраждалих від мін та наслідків російської агресії.

Про це повідомляє Посольство України в Катарі.

-Мета проекту – покращити життя понад 3500 українців шляхом відновлення та сталого управління сільськогосподарськими угіддями. Ця ініціатива зміцнить продовольчу безпеку, підвищить стійкість до зміни клімату та сприятиме довгостроковій стійкості сільськогосподарського сектору України.

У цей критичний момент підтримка Катару є значним внеском у гуманітарне відновлення України та допомагає громадам повернутися до життя на землі, яка знову стала безпечною.

У Посольстві відзначили, що Україна глибоко цінує стратегічну солідарність Катару та партнерство з ФАО, об’єднаних у просуванні відновлення, стійкості та гідності українських громад.