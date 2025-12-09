Стародавні записи і сучасні розрахунки NASA вказують на те, що Вифлеємська зоря могла бути астрономічним явищем, а не міфом.

Астроном NASA Мaрк Метні заявив, що легендарна Вифлеємська зоря, яка згідно з Біблією привела волхвів до місця народження Ісуса, могла бути реально астрономічним явищем.

Про це пише Daily Mail, передає ТСН.

За його даними, замість чудесного знамення на небі могла світити комета, яку спостерігали понад 2000 років тому.

Метні проаналізував китайськіа архіви, де згадується яскрава комета, що була видима протягом більш ніж 70 днів близько 5 року до н.е.

Саме вона могла відповідати опису з Євангелія від Матвія — спершу сяяти на сході, а потім «вести» мандрівників із Єрусалима до Вифлеєма.

За реконструкцією можливих орбіт, у червні того року небесне тіло знаходилось так близько, що могло бути видимим навіть вдень. Дослідник зазначає: його рух вперше точно збігається з біблійним описом, де зоря ніби зупинилася над місцем народження Ісуса.

Понад 400 спроб учених пояснити феномен Вифлеємської зорі не давали однозначної відповіді. Одні вважали її спалахом наднової, інші — міфом. Дослідження NASA стало одним із найбільш аргументованих припущень про її реальне походження.