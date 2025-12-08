«Доля України — це доля Європи», — європейські лідери підтвердили підтримку України на «критичному етапі».

Про це повідомляють Новини.Live.

Європейські лідери, які прибули до резиденції британського прем’єра, зробили короткі заяви для преси.

Кір Стармер описав поточні перемовини як «критичний етап прагнення до миру»: Питання, що стосуються України, — це питання самої України.

Володимир Зеленський подякував союзникам за організацію зустрічі: Речі, які сьогодні дуже важливі, це… єдність між Європою, Україною та США. Вважаю, що дуже важливо організувати такі зустрічі.

Еммануель Макрон: Російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій. Ми всі підтримуємо Україну і всі підтримуємо мир.

Фрідріх Мерц сказав, що він «скептично ставиться до деяких деталей у документах, що надходять зі США», і додав, що саме тому лідери зібралися сьогодні: Це може бути вирішальний час для всіх нас, тому ми намагаємося продовжувати нашу підтримку України… доля цієї країни України — це доля Європи.