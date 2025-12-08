Український автопарк у листопаді поповнили близько 8,3 тис. нових легкових авто. З них 71% легковиків купили приватні клієнти, а 29% – юрособи. Про це повідомляє Укравтопром, пише Кореспондент.
У порівнянні з листопадом 2024р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 84%, а у корпоративному на 17%.
Найбільшою популярність серед покупців користуються:
BYD Leopard 3 – 363 од.;
VOLKSWAGEN ID.UNYX – 288 од.;
BYD Song Plus – 280 од.;
TOYOTA RAV-4 – 252 од.;
BYD Sea Lion 06 – 219 од.
У юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
RENAULT Duster – 399 од.;
FIAT Titano – 151 од.;
SKODA Octavia – 96 од.;
TOYOTA Land Cruiser Prado – 88 од.;
SKODA Kodiaq – 77 од.