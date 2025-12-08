Російські спецслужби планують розхитати ситуацію всередині України під виглядом нібито «мирних протестів».

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

“За наявною інформацією, ворожі спецслужби планують організувати низку протестних акцій під умовною назвою «Проти війни» у великих містах півдня та сходу — Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві — а також у Києві.

РФ прагне використати людський біль і вразливість: на матеріальній основі планують залучати переважно жінок, у тому числі матерів наших військовослужбовців — полонених та/або зниклих безвісти. Ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон, забезпечить медійність і спровокує суспільний резонанс.

За задумом Росії, ці заходи мають стати інструментом дестабілізації внутрішньополітичної ситуації та створення тиску на українське військово-політичне керівництво — особливо на тлі активних консультацій України та США щодо умов припинення війни.

Ми маємо чітко усвідомлювати: Росія й надалі намагатиметься бити по найчутливішому — довірі, єдності, родинах наших Захисників та Захисниць. Саме тому важливо зберігати пильність і не дозволити ворогу використати людську трагедію як інструмент інформаційної війни проти України”, – повідомив Лубінець.