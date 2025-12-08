Поліцейські Житомирщини з колегами з Інтерполу затримали в Данії співорганізатора злочинної групи, що займалася незаконним гральним бізнесом, підозрюваного екстрадовано до України, пише Iнтерфакс.

В повідомленні Нацполіції в понеділок зазначається, що 36-річний житомирянин кілька років переховувався від слідства за кордоном, інформацію про нього було опубліковано в обліках Генерального секретаріату Інтерполу.

“Іноземні партнери повідомили сектор міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Житомирській області про затримання розшукуваного та днями екстрадували на територію України”, – інформують в поліції.

Згідно з повідомленням, чоловік – співорганізатор злочинної групи, що займалася незаконним гральним бізнесом. Діяльність підпільного закладу поліцейські припинили в серпні 2022 року.

Також встановлено, що чоловік неодноразово був засуджений за злочини та мав кримінальні зв’язки.

“Він поширював злочинний вплив, здійснюючи контроль за діяльністю груп, які причетні до вчинення злочинів на території Житомирської області. Фігурант контролював розподіл коштів для “підтримання” засуджених у виправних установах регіону; вживав заходів для усунення конкурентів у гральному “бізнесі” тощо”, – уточнюють в Нацполіції.

Слідчі ГУНП в Житомирській області повідомили затриманому про підозру. Судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 908 тис. 400 грн.