Секретар РНБО Рустем Умєров опублікував допис про роботу української групи над “мирним планом” Трампа.

-Кілька днів працювали разом з Андрієм Гнатовим у Сполучених Штатах з представниками президента Трампа. Вдячний за конструктивну роботу.

-Першочерговим завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови у Москві та всі драфти актуальних пропозицій, щоб обговорити їх детально з президентом України. Разом з усіма партнерами маємо зробити все для достойного закінчення цієї війни. Сьогодні дамо повну інформацію президенту України про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи. Працюємо максимально інтенсивно. Слава Україні!

Нагадаємо, останній коментар Трампа про хід перемовин містив твердження, що Зеленський ще не читав мирного плану, але його команда в захваті від нього.