Франція та Німеччина купують російську нафту, а Бельгія боїться конфіскації активів РФ. Європейські лідери різко критикують Дональда Трампа за можливі поступки Росії, але самі продовжують фінансувати війну Путіна. років).

Таке заяву зробила редакційна колегія The Washington Post.

З такими друзями і ворогів не треба? «Існує ймовірність, що США зрадять Україну на території без чіткого визначення гарантій безпеки», – попередив президент Франції Еммануель Макрон президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца під час телефонної конференції, повідомляє Der Spiegel. Макрон попередив про «велику небезпеку», оскільки адміністрація Трампа продовжує свою місію з припинення війни та переговорів про поступки між Росією та Україною.

Європейські лідери повинні переконатися, що вони без гріха, перш ніж кидати таке важке каміння. Як Макрон пояснює, наприклад, те, що Франція посідає третє місце серед найбільших покупців російської енергії в Європі? Це не до 2022 року чи до 2014 року, коли президент Росії Володимир Путін розпочав незаконне вторгнення в Україну. Це станом на серпень.

Це загальноєвропейська проблема. Лідери пропонують свою «непохитну відданість та солідарність з Україною». Теоретично. На практиці континент часто не може домовитися, не кажучи вже про дії, щоб зробити вибір та жертви, необхідні для допомоги своєму сусіду.

І Мерц, і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у п’ятницю звернулися до прем’єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера з проханням не блокувати плани ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування воєнних зусиль України наступного року. Де Вевер стурбований тим, що блок «применшує» його занепокоєння щодо того, як конфіскація активів на суму приблизно 140 мільярдів євро вплине на мирні переговори.

В інтерв’ю бельгійській газеті La Libre Де Вевер сказав: «Москва чітко дала нам зрозуміти, що якщо його активи будуть конфісковані, Бельгія та я відчуватимемо наслідки вічно». Він додав: «Хто насправді вірить, що Росія програє Україні? Це байка, повна ілюзія. Навіть не бажано, щоб вона програла, і щоб у країні, яка має ядерну зброю, панувала нестабільність». Навіть порівняно з усіма дивовижними словами, які президент Дональд Трамп коли-небудь говорив про Путіна, це все одно надзвичайно цинічна точка зору.

Якщо війна розшириться, саме Європа буде під прицілом Москви. Це робить спроби її лідерів моралізувати дії Америки ще дивніше. ЄС лише зараз готується погодитися на загальноблокову заборону на імпорт російського газу – починаючи з 2027 року. Тим часом європейські країни зверталися до Індії за енергопостачанням, замовчуючи незручну правду про те, що російська сира нафта протікала через багато її нафтопереробних заводів. За перші три квартали 2024 року імпорт з цих нафтопереробних заводів зріс на 20 відсотків.

Президент США має погану звичку ставитися до союзників менш доброзичливо, ніж до супротивників, але він також розуміє жорстоку реальність того, як здійснюється влада. Розмови дешеві, а європейці багаті. Вони можуть досягти більшого, – пише The Washington Post.