Слідчий комітет Росії 5 грудня подав заяву до Інтерполу для оголошення у міжнародний розшук командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді Мадяра за нібито тероризм.

Роберта Бровді обвинувачують у начебто вбивстві воєнкора «Первого канала» РФ Анни Прокофєвой у Курській області РФ у березні 2025 року. Згідно з заявою російського відомства, Мадяр начебто віддав наказ про дистанційне мінування автодоріг регіону, внаслідок чого підірвався автомобіль із російськими громадянами, серед яких була військова кореспондентка. Там стверджують, що «розслідування» у його справі перебуває на завершальній стадії.

Військовий прокоментував заяву росіян.

«Враховуючи 69 пожиттєвих за наливайки та результати підрахуйки, географія пересування додасть різнобарвʼя вражень. Але памʼятайте і ви, хробаки, вашою, зрозумілою вам болотяною мовою: «Аннушка уже разлила масло…», – прокоментував Бровді заявку СК РФ і порекомендував слідкувати за результатами СБС наживо:

Онлайн-табло СБС «ПІДРАХУЙКА» https://sbs-group.army/

